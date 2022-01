BK Cyclocross voor politiemensen in Gullegem: achtervolgen op een ander niveau

In Gullegem is deze namiddag het Belgische Kampioenschap Cyclocross voor politiemensen gereden. Dat gebeurde op hetzelfde parcours waar dinsdag de Hexia-cross plaatsvindt. Wellicht door corona kwamen er in Gullegem vandaag maar weinig renners aan de start. In de categorie 50+ waren er dat vier, onder wie één dame. In de lagere leeftijdscategorie waren dat er zeven.

Jonas Degroote uit de politiezone Arro Ieper mocht na afloop de kampioenstrui aantrekken. “Het was niet gemakkelijk. Ik ben blij met de wedstrijd. Het is een mooi initiatief en een mooi parcours. Alles zit erin: scheve kantjes, balkjes, brug, zandbak. Echt tof om te rijden.” Net zoals dat komende dinsdag het geval zal zijn, waren vandaag geen toeschouwers toegelaten.