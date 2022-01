Grote bosbranden in Colorado gedoofd dankzij sneeuwval, nog drie mensen vermist

De branden in de staat Colorado concentreerden zich rond Louisville en Superior, vlakbij de hoofdstad Denver. Daar zijn volledige wijken in de as gelegd door het vuur. Ook het dorpje Boulder is getroffen. Zeker duizend huizen zijn volledig verwoest, nog eens honderden woningen zijn beschadigd. Volgens gouverneur Jared Polis zijn gebieden ter grootte van verschillende voetbalvelden volledig in de as gelegd.

Tienduizenden mensen zijn afgelopen donderdag in allerijl op de vlucht geslagen. Momenteel staan er nog drie mensen als vermist opgegeven, melden de lokale autoriteiten van Boulder.

Er worden speurhonden ingezet, maar de kans is klein dat deze mensen nog levend worden teruggevonden. De gebouwen waar ze zich kunnen bevinden, zijn niet alleen volledig verwoest, maar ook bedekt door een sneeuwlaag van een 20-tal centimeter.