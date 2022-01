Arrestaties en gewonden na politietussenkomst bij verboden coronaprotest in Amsterdam

Het is een woelige middag geworden in Amsterdam, waar heel wat mensen waren bijeengekomen om te protesteren tegen het coronabeleid. Rond de middag werd verzamelen geblazen aan het Museumplein, ook al was dat verboden door de ordediensten. Een deel van de demonstranten zakte nadien af naar het Westerpark, om tegen de late namiddag toch weer terug te keren naar het Museumplein.