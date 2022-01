Nieuw jaar, nieuwe regels: deze 4  maatregelen kunnen mensen in armoede voelen in hun portemonnee

"Zeer jammer dat die regel niet opgaat voor de huurmarkt", vindt Degerickx. "Want dat patrimonium is zeer verouderd, van zeer slechte kwaliteit, wat de energieschulden opdrijft voor mensen in armoede. Hun woonkost is vaak de helft tot tweederde van hun inkomen. Dat gaat over de huurprijs en de zeer hoge energieuitgaven, omdat ze in zeer slecht geïsoleerde woningen leven. Daarom hadden we die EPC-regels ook graag gezien voor de huurmarkt."