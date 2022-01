Europees plan om gas en kernenergie groen label te geven, botst op kritiek: "Plan is resultaat van politieke koehandel"

Terwijl Nederland en Frankrijk nieuwe kerncentrales willen bouwen, heeft Duitsland de helft van de nog werkende centrales gesloten. Amper drie kernreactoren blijven actief tot 31 december. Duitsland blijft vastberaden aan de kernuitstap vasthouden en wil rekenen op onder meer gas om de transitie naar hernieuwbare energie door te komen.

De tegengestelde opvattingen over de manier waarop Europa tegen 2050 klimaatneutraal zou willen worden, leiden tot de controverse over de Europese taxonomie met betrekking tot duurzame en groene energiebronnen. Door gas en kernenergie een groen label te geven, wil Europa investeerders aantrekken. Want de transitie naar klimaatneutraal zijn, kost namelijk veel geld.

"Deze lijst met groene energiebronnen is eigenlijk een symbooldossier geworden", stelt Joannes Laveyne, onderzoeker aan de universiteit van Gent. "De lijst wordt vooral gebruikt voor politieke profilering, de praktische waarde is zeer klein." Laveyne lijkt dan ook niet echt verrast over de controverse die over de lijst is ontstaan.

"Dat gas en kernenergie op de lijst gekomen zijn, is eigenlijk het resultaat van een politieke koehandel. Ik denk bijvoorbeeld niet dat wat kernenergie betreft, zo'n groen label het makkelijker zal maken om investeerders te vinden. Kerncentrales zijn namelijk moeilijke projecten om te financieren."

Aan het opnemen van gas en kernenergie in de lijst zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet voor kernenergie de nieuwste technologie gebruikt worden en moet er ook een concreet plan zijn voor de behandeling van het kernafval. Voor gas worden strengere uitstootnormen vooropgesteld.

"Het is ook zo dat bijvoorbeeld gascentrales die als nodig beschouwd worden voor de energiezekerheid sowieso gebouwd zullen worden, zonder rekening te houden met de taxonomie. De gascentrales die in ons land gebouwd zullen worden, voldoen bijvoorbeeld niet aan de uitstootnormen en zullen dus geen groen label krijgen, maar worden toch gebouwd. De Europese taxonomie is dus echt een symbooldossier."