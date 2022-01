De Europese vlag op de Arc de Triomphe in Parijs is weggehaald, na kritiek van de rechterzijde

Toch is de Europese vlag vannacht weggehaald. Nu hangt er dus - zoals wel vaker gebeurt - helemaal geen vlag meer. De regering had al laten weten dat de Europese vlag maar een tijdelijke zaak was. "Een paar dagen" volgens nieuwszender BFM.

Maar zo lang heeft het niet geduurd, de regering heeft de Europse vlag dus sneller dan verwacht verwijderd. "Bij een volgende officiële gelegenheid hangt er weer een Franse vlag", liet de regering weten. Of hoe een monument dat ooit werd opgericht door Napoleon weer een politiek thema is geworden. Dat Frankrijk volop in verkiezingsstrijd zit - de Fransen kiezen in april een nieuwe president - is daar wellicht niet vreemd aan.