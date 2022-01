Gevangenispersoneel legt 24 uur lang het werk neer tegen overbevolking en personeelstekort

De bonden vragen nieuwe en concrete initiatieven van minister Van Quickenborne, klinkt het. De nieuwe gevangenissen die in de loop van deze legislatuur de deuren moeten openen in Haren en Dendermonde, zijn niet voldoende om alle gedetineerden een plaats te geven, zegt De Kaey, zeker omdat de gevangenis van Ieper op 1 maart de deuren sluit voor verbouwingen en die gedetineerden dus elders moeten worden ondergebracht. "We vragen langetermijnoplossingen, binnen afzienbare termijn, ook voor het personeelstekort."

De vakbonden zaten afgelopen vrijdag samen met een afgevaardigde van het kabinet van de minister. Dat was volgens de bonden "een eerste constructief overleg", al kon een staking toen al niet meer worden afgewend. "De minister is ons in een aantal zaken tegemoetgekomen. Zo is beslist om een verhoging van het personeelskader te onderzoeken tegen midden dit jaar. We toetsen het voorstel nu af op de werkvloer", zegt De Kaey.

Zowel VSOA als ACOD hebben het er wel moeilijk mee dat de minister sinds zijn aantreden in oktober 2020 nog niet zelf aanwezig was tijdens het sociaal overleg, maar zich telkens laat vertegenwoordigen door iemand van zijn kabinet. "Dat de minister vaak spreekt met mensen op het terrein is goed, maar het zou aangenaam zijn mocht hij in zijn drukke agenda ook tijd maken om aan tafel te gaan met de sociale partners."