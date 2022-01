Chinese man vindt 33 jaar (!) na zijn ontvoering biologische moeder terug, dankzij tekening van zijn geboortedorp

Amper 4 jaar oud was Li Jingwei toen hij in 1989 in het dorp Zhaotong, in de Chinese provincie Yunnan, weggelokt werd door een bende ontvoerders. Hij werd verkocht als adoptiekind en groeide op in een ander gezin, bijna 2.000 kilometer verder, in de provincie Henan.

De voorbije jaren is hij via zijn adoptieouders en DNA-databanken op zoek gegaan naar zijn afkomst, zonder succes. Daarom gooit hij het op 24 december over een heel andere boeg. Li Jingwei post een video via de Chinese app Douyin, de evenknie van TikTok. Hij vertelt het verhaal van zijn ontvoering en toont het grondplan van zijn geboortedorp, dat hij eigenhandig heeft nagetekend, zoals hij het zich herinnert.