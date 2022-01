Het heeft opnieuw gebrand op een bedrijventerrein in Asse

Naast de twee uitgebrande trekkers, was er ook schade aan een aanhangwagen en is een stapel isolatiemateriaal beschadigd. Volgens de brandweer was de hitte enorm. Wat precies de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Het zou kunnen gaan om een kortsluiting, maar dat moet verder onderzoek uitwijzen.

Een week geleden heeft het ook gebrand op een bedrijventerrein in Mollem, een andere deelgemeente van Asse. Toen zijn dertig vrachtwagens uitgebrand.