PostcodeKanjer valt in Reuver: plots is dorpje twaalf miljonairs rijker, pechvogel is fotograaf die net verhuisde

Uiteraard zijn er ook pechvogels in het dorp die niets winnen. De grootste pechvogel is misschien wel fotograaf David Dunnaway die net drie weken geleden verhuisde naar Beesel en zijn adres liet aanpassen. Toch baalt hij niet als een stekker. Simpelweg omdat hij toch niet in de Rembrandstraat woonde waar de grootste vetpot viel.



"In mijn oude straat zijn maar vier voordeuren. Als je daar zoveel miljoen over verdeelt, hoef je nooit meer te werken. Als ik dat had misgelopen, had ik het wel heel erg gevonden", reageert Dunnaway in de krant De Telegraaf. "Nu gaat het om 10.870 euro, lees ik. Tja, dan had ik ook even rustig aan kunnen doen, maar niet lang."