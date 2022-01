Inbraak bij Garage Lagrou in Ieper: “Enkel stukken van 1 en 2 euro gestolen”

Philip Lagrou en echtgenote Geertrui werden op 1 januari rond 5 uur opgeschrikt van het alarm van hun autogarage in Ieper. “Toen we keken, zagen we nog 2 jongemannen wegvluchten”, zegt Geertrui. “’s Morgens bleek er inderdaad ingebroken. De automatische voordeur van de nieuwe showroom in aanbouw is geforceerd met een koevoet. Ze hebben ook 2 andere deuren geforceerd, vermoedelijk op zoek naar cash geld.

De inbrekers wisten 50 euro buit te maken, “allemaal stukken van 1 en 2 euro. Ze hebben wel sleutelkaarten mee. (Dat is een elektronische kaart waarmee je jouw auto kan ontgrendelen en starten, nvdr.) Eén van de auto’s staat veilig achter een poort, de andere langs de kant van de weg. Maar we gaan het nodige doen om ervoor te zorgen dat die niet gestolen kan worden.

De uitbaters doen een oproep naar getuigen. “De Veurnseweg is een drukke weg. Er moet iemand iets gezien hebben tussen 4 uur en 5.15 uur. Het was de eerste keer en hopelijk ook de laatste.”