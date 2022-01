Keniaanse paleoantropoloog Richard Leakey (77) is overleden

In 1984 ontdekte Richard Leakey een fossiel skelet aan het Turkanameer, in het noorden van Kenia. De zogenoemde Turkanajongen is een bijna volledig skelet van zo'n 1,6 miljoen jaar oud. Wellicht gaat het om een skelet van een bijna volgroeide homo erectus.

Richard Leakey was ook natuurbeschermer en politicus. Zo was hij voorzitter van de Kenya Wildlife Service, de overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de vele wildreservaten en voor de bescherming van bedreigde diersoorten. In 1989 haalden Leakey en toenmalig president Daniel Arap Moi het wereldnieuws toen ze een stapel olifantenslagtanden in brand staken, een symbolisch belangrijk moment voor de strijd tegen ivoorhandel. In 2014 kondigde Angelina Jolie trouwens aan dat er een film zou gaan regisseren over de strijd van Leakey tegen ivoorhandel.

In 1993 raakte hij zwaargewond bij een vliegtuigongeluk, waardoor zijn beide benen moesten worden geamputeerd. Vermoedelijk was het ongeval het gevolg van sabotage, hoewel dat nooit is bewezen.

In de jaren 90 was Richard Leakey even actief als politicus. Zo richtte hij een eigen partij op, maar die brak nooit echt door. In 2002 vertrok Leakey naar de VS, waar hij onder meer ging lesgeven aan een universiteit in New York. Hij richtte ook WildlifeDirect op, een liefdadigheidsorganisatie die onder meer natuurbeschermers in Afrika financieel steunt.