Matteo is eerste baby van 2022: “Om 0.04 uur geboren”

Amper vier minuten nadat het nieuwe jaar begonnen was, zag Matteo het levenslicht in het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. De kans is dus groot dat hij de eerste baby van 2022 is. De kleine Matteo is er nochtans drie weken te vroeg geboren. Hij was uitgerekend voor 20 januari. “Maar hij stelt het goed”, vertellen de trotste ouders Juha Tant en Laura Vanbrabant.

Het koppel woont in Watou, een deelgemeente van Poperinge, en dacht oudejaarsavond thuis te kunnen vieren met Emma en Marie, de dochters van Laura. “De hapjes stonden op tafel en de cadeautjes waren net uitgedeeld, toen we plots naar het ziekenhuis moesten”, zegt Juha. “Mijn schoonouders moesten onverwachts op Emma en Marie passen, terwijl Laura aan het bevallen was.”

Van aftellen was geen sprake. “Even na 23 uur vroegen we ons nog af of Matteo zou geboren worden in 2021 of 2022, maar rond middernacht zijn we de tijd uit het oog verloren. Na afloop zei de verpleegster dat hij om 0.04 uur geboren was. Dat is speciaal. We konden ons jaar niet beter inzetten”, aldus Juha.

Matteo is hun eerste kindje samen. Hij weegt 3.430 gram en meet 52 centimeter.