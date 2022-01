Ministers van de nieuwe Nederlandse regering bekend: ervaring maar ook opmerkelijke nieuwkomers

Vooral D66 brengt een paar opvallende nieuwe namen aan boord. Zo wordt de in Nederland bekende topwetenschapper Robbert Dijkgraaf minister van Onderwijs en Cultuur. Dijkgraaf stond als natuurwetenschapper in de Verenigde Staten aan het hoofd van het gerenommeerde Institute for Advanced Study van de Princeton-universiteit. Hij toonde eerder al belangstelling voor maatschappelijke thema's, en maakt nu dus de overstap naar de politiek. Dijkgraaf is bijna 62.