Nieuwjaarsduik in Zilvermeer Mol: 160 ijsberen trotseren koude voor De Warmste Week

Zo’n 160 ijsberen genoten vanmorgen van een frisse duik in het Zilvermeer in Mol. Organisator Luc Nijs is tevreden met de opkomst. “Het is een overrompeling. In onze club hebben we een 150 actieve leden en op een normale zondagochtend hebben we een 60-tal zwemmers. Maar vandaag zijn er 80 nieuwelingen bij. We hopen dat we die mensen kunnen overtuigen om lid te worden van de ijsberen.”