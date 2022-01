Topsfeer op nieuwjaarsduik in Kapermolen: "Maar met deze lentetemperaturen is er niet veel durven aan"

In vier tijdsloten van 50 zwemmers werd 2022 zondagvoormiddag ingezet met een frisse duik in het zwembad van Kapermolen. “Dit is de beste manier om het jaar energiek in te zetten”, vindt een groep dames die van de nieuwjaarsduik een jaarlijks ritueel heeft gemaakt. “Vorig jaar was er door corona geen gelegenheid om achteraf op te warmen met chocolademelk bij het vuur. Dit jaar is dat stukje gezelligheid terug, en daar zijn we erg gelukkig mee. Al kan je deze keer natuurlijk niet echt spreken van het concept 'bibberzwemmen', het is 14 graden buiten."