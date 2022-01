Nog maar eens een dikke 400 miljard dollar rijker: dit zijn de 10 rijkste mensen van de planeet

1. Elon Musk: 277 miljard dollar (+121 miljard dollar)

Musk begon 2021 met een vermogen van 156 miljard dollar. Aan het einde van de rit was hij een duizelingwekkende 121 miljard dollar rijker. Dat was grotendeels te danken aan het boerenjaar voor Tesla-aandelen: in een jaar tijd stegen die met 60 procent in waarde. Een deel van zijn fortuin investeert Musk in zijn ruimtebedrijf SpaceX.

2. Jeff Bezos: 190 miljard dollar (+5 miljard dollar)

De voormalige CEO van Amazon, Jeff Bezos, gaat het nieuwe kalenderjaar in met een vermogen van 190 miljard dollar, dat is 4,5 miljard dollar meer dan vorig jaar. Bezos liet zijn rol als CEO van Amazon in juli voor wat die was, om meer tijd te kunnen spenderen aan zijn ruimtebedrijf Blue Origin, de krant The Washington Post en zijn liefdadigheidsorganisaties.

3. Bernard Arnault: 176 miljard dollar (+61 miljard dollar)

De derde rijkste man ter wereld is de Fransman Bernard Arnault, de topman van luxeconcern LVMH dat eigenaar is van modemerken als Louis Vuitton en drankbedrijven als cognacmerk Hennessy en champagnemerk Moët & Chandon. Zijn vermogen groeide in 2021 met 61 miljard dollar aan tot 176 miljard dollar in totaal. Arnault is trouwens de enige Europeaan in de top tien, de anderen zijn Amerikanen.

4. Bill Gates: 139 miljard dollar (+7 miljard dollar)

De oprichter van softwarereus Microsoft Bill Gates houdt zich dezer dagen vooral bezig met zijn liefdadigheidsstichting. Maar dankzij zijn aandelen in Microsoft ziet hij zijn fortuin toch nog aangroeien.

5. Larry Page: 130 miljard dollar (+47 miljard dollar)

Ook Google-oprichter Larry Page dankt de groei van zijn fortuin aan de goede prestaties van Alphabet, het moederbedrijf boven Google en een reeks andere technologiebedrijven.

Alleen maar mannen?

De top 10 van meest vermogenden is ook dit jaar weer een mannenkransje. Nipt weliswaar, want de nummer 11 op de miljardairsindex is Francoise Bettencourt Meyers uit Frankrijk. Haar vermogen bedraagt bijna 94 miljard dollar. Ze heeft dat fortuin wel vooral te danken aan haar afkomst: haar grootvader was de oprichter van cosmeticabedrijf L'Oréal. Zijzelf zetelt nog in het directiecomité van de firma.

6. Mark Zuckerberg: 128 miljard dollar (+24 miljard dollar)

Mark Zuckerberg, CEO van Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, spekte zijn vermogen in 2021 met 24 miljard dollar aan. Hij heeft een belang van 13 procent in Meta en dat aandeel steeg dit jaar met ruim 20 procent in waarde.

7. Sergey Brin: 125 miljard dollar (+45 miljard dollar)

Ook die andere Google-oprichter, Sergey Brin, zag zijn vermogen aangroeien dankzij de prestaties van Alphabet.

8. Steve Ballmer: 122 miljard dollar (+41 miljard dollar)

De voormalige Microsoft-CEO Steve Ballmer werd dit jaar een pak rijker doordat zijn aandelen van Microsoft en een rist andere technologiebedrijven het zo goed deden.

9. Larry Ellison: 109 miljard dollar (+29 miljard dollar)

Softwarebedrijf Oracle deed het dit jaar ook erg goed en dat merkt oprichter Larry Ellison aan zijn vermogen. Zijn vermogen is voor het eerst boven de 100 miljard dollar uitgestegen.

10. Warren Buffett: 109 miljard dollar (+21 miljard dollar)

Investeerder Warren Buffett (91), directeur en grootaandeelhouder van het conglomeraat Berkshire Hathaway, kondigde eerder dit jaar aan dat hij een groot deel van zijn fortuin aan het wegschenken is. Ironisch genoeg deed zijn bedrijf doet het zo goed dat zijn vermogen toch is blijven aangroeien.