Paard overleden door vuurwerk in Kampenhout

In de Voortstraat in Kampenhout is tijdens de overgang van oud op nieuw een paard overleden. "Het dier was enorm geschrokken door het vuurwerk", vertelt Niki Peeters, de kleindochter van de eigenaar. "Het afsteken van vuurwerk was nochtans verboden. Op het ogenblik dat de knallen begonnen, zijn de paarden op hol geslagen", zegt Niki nog. Toen één van de paarden dan terugkwam heeft ze iets aan haar hart gekregen van de schrik en is ze door haar poten gezakt. Sommige mensen zeggen, je moet ze binnen zetten, maar dan was ze waarschijnlijk uitgebroken en misschien meteen bezweken. Het is niet fijn om het jaar zo te moeten beginnen, om iets af te geven wat je zo graag ziet", zegt een duidelijk geëmotioneerde Niki. "Het paard is hier geboren, samen met haar zusje en de zus blijft nu alleen achter. Het is moeilijk", zegt Niki nog.