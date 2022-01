Recordaantal meldingen voor wolvenmeldpunt in nieuwjaarsweekend

In de provincie Antwerpen lijkt wolf Klaas zich te vestigen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied bij Essen en Kalmthout. Maar "havenwolf" Asterix trok wellicht meer oostwaarts. Op 31 december werd hij of zij gezien in Rijkevorsel en op Nieuwjaarsdag waren er meerdere waarnemingen in Kasterlee. "Klaas en Asterix vertoefden dagenlang vlak bij elkaar, maar mogelijk zijn ze van hetzelfde geslacht of was er simpelweg geen match."

Het is heel normaal dat wolven nu op meerdere plaatsen opduiken. "Tussen de leeftijd van 1 en 2 jaar verlaten ze hun ouderlijke roedel en gaan ze zwerven om zelf een leefgebied te zoeken en een partner. Er zijn zo twee golven, één in het voorjaar en één in het late najaar, die we nu meemaken."

Welke dieren het precies allemaal zijn, is nog niet duidelijk. "Dat zal nog moeten blijken uit DNA-onderzoek, maar dat neemt wel wat tijd in beslag. Er is dus nog even geduld nodig om te weten welke wolven het precies zijn."