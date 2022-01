Soedanese burgerpremier treedt af: "Niet gelukt om afglijden naar ramp te vermijden"

In het Oost-Afrikaanse land Soedan heeft premier Abdullah Hamdok op de staatstelevisie zijn aftreden aangekondigd. In Soedan wordt al weken geprotesteerd tegen de militairen die de echte macht in het land in handen hebben. Burgerpremier Hamdok, die onder druk van onder meer Europa en de VS zijn oude functie had teruggekregen, is er blijkbaar niet in geslaagd de rust in het land te doen terugkeren.