Koopjesjagers en Nederlandse lockdown zorgen voor overrompeling in Maasmechelen

Hoewel de koopjesperiode pas morgen van start gaat, heeft Maasmechelen Village vandaag massaal veel volk gelokt. Dat veroorzaakte de nodige verkeershinder op de toegangswegen.

Al vlug waren de parkeerterreinen vol én stonden er in de omliggende straten lange rijen geparkeerde wagens. Omdat de shoppers bleven toestromen, sloot de politie rond 15.00 uur de Ontsluitingsweg naar het outletcentrum af en stuurde het verkeer terug.

Omdat velen probeerden om via alternatieve wegen tóch in Maasmechelen Village te raken, ontstonden er ook files in Eisden en in het centrum.