Stad Oostende schenkt stuk bosgrond (in Overijse) dat al 73 jaar in haar bezit is aan gemeente Overijse

Na jarenlang onderhandelen heeft het stadsbestuur van Oostende beslist om een stuk bosgrond, gelegen in Overijse, te schenken aan de gemeente. Oostende was al 73 jaar eigenaar van dat bos. De grond zorgde voor praktische problemen en extra kosten, omdat Overijse niet bij de deur is.

In de jaren zestig had de stad die grond aangekocht met de bedoeling om er later villa's op te bouwen. Dat kon uiteindelijk niet omdat het om natuurgebied ging. Overijse was dan weer niet te vinden om de grond aan te kopen. Oostende heeft dan op de laatste gemeenteraad van 2021 beslist om de grond alsnog te schenken aan Overijse.