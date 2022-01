Twitter blokkeert account van Amerikaans controversieel Republikeins parlementslid Taylor Greene

Twitter heeft nu haar persoonlijke account, @mtgreenee, geblokkeerd. Ze heeft nog wel toegang tot haar officiële Twitter-handle, @RepMTG. Maar Greene gebruikte vaker haar persoonlijke account om haar standpunten uit de doeken te doen.



Wat Greene precies heeft getweet om geblokkeerd te worden, heeft Twitter niet bekendgemaakt. Haar account was in augustus al een week opgeschort, nadat ze tweette dat de geneesmiddelenautoriteit FDA geen COVID-19-vaccins moet goedkeuren, omdat niet aangetoond is dat die de verspreiding van het virus vertragen.

Greene stelde in reactie op de maatregel dat Twitter "een vijand van Amerika is en de waarheid niet aankan. Dat is prima, ik zal Amerika laten zien dat we ze niet nodig hebben en dat het tijd is om onze vijanden te verslaan".