Warmste 2 januari sinds het begin van de metingen, vierde dagrecord op rij dat sneuvelt

Ook vandaag is het warm voor de tijd van het jaar. In Ukkel is een recordtemperatuur gemeten van 13,3 graden, meldt KMI-meteorloog David Dehenauw weten op Twitter. Sinds het begin van de metingen (in 1982) was het nog nooit zo warm op 2 januari. Het is al het vierde dagrecord op rij dat sneuvelt, maar morgen is het voorbij. Dan wordt het opnieuw gevoelig kouder.