Zonnebeke zoekt vrijwilligers na coronauitbraak in woonzorgcentrum Sint-Jozef

De gemeente Zonnebeke zoekt vrijwilligers om bij te springen in woonzorgcentrum Sint-Jozef, in deelgemeente Passendale. Daar raakten 19 van de 80 bewoners en 8 personeelsleden besmet met het coronavirus. De besmettingen kwamen aan het licht toen de directie vorige week preventief iedereen liet testen. “Bij ons is dit de eerste uitbraak sinds de start van de coronacrisis”, zegt campusdirectrice Virginie Delandsheere.