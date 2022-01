Onbekend iemand steekt zwaarbewaakte grens over van Zuid- naar Noord-Korea en dat is hoogst uitzonderlijk

Sinds het begin van het militaire conflict tussen beide landen in 1950 vluchtten al meer dan 30.000 Noord-Koreanen naar het zuiden. Maar meestal doen ze dat via een omweg, via China. De grens met Zuid-Korea is namelijk een van de zwaarbewaakste ter wereld. Het niemandsland, de zogenaamde DMZ of gedemilitariseerde zone, is 4 kilometer breed, afgesloten met prikkeldraad en ligt bovendien vol mijnen. Aan beide kanten van de grens staan zwaarbewapende troepen.

De afgelopen jaren slaagde een handvol Noord-Koreaanse militairen erin via de enige grensovergang te vluchten naar het zuiden. Dat gebeurde meestal in de zogenaamde JSA, de Joint Security Area in de stad Panmunjeom, de enige plek waar de soldaten elkaar in de ogen kunnen kijken. Het Noord-Koreaanse leger aarzelt daarbij niet om het vuur te openen op zijn eigen manschappen.