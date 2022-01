Zwervende wolf verdronken in Albertkanaal

"We hebben de wolf gisteravond kunnen volgen", zegt Jan Loos van Welkom Wolf. "Hij was op pad vanuit Sint-Truiden richting Kuringen en daarna werd het heel stil. Ook vanochtend kregen we geen waarnemingen meer en nu weten we waarom.

Het dier is gevonden in het Albertkanaal. De wolf wou het kanaal oversteken, maar dat is in de praktijk onmogelijk door die hoge oeverbeschoeiingen. Een oeverbeschoeiing is een constructie die een oever beschermt.

Het dode dier is gevonden door een wandelaar en wij zijn verwittigd door de Vlaamse Waterweg", voegt Jan Loos er nog aan toe. Het dier is opgehaald door het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Nadien gaat het kadaver naar het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek die een autopsie zal uitvoeren.