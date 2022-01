10-jarige Casper na half jaar op balletschool in Amsterdam: “Hij kan er in maillot rondlopen en niemand bekijkt hem raar”

Over het verschil tussen België en Nederland zegt Ellen het volgende: “Het cultuurverschil zit hem meer in de mentaliteit. Nederlanders zijn erg open, “what you see is what you get”. Casper past daar volledig in. Hij loopt daar in zijn maillot rond en niemand bekijkt hem daar raar, terwijl dat hier toch net iets anders was.”

Casper krijgt intussen positieve evaluaties en in februari weet hij dan of hij de balletopleiding mag verderzetten. Maar of Casper ook professioneel balletdanser zal worden is nog afwachten. Mama Ellen wil alvast geen druk opleggen. “We bekijken het van dag tot dag, hij moet zich inzetten en zijn best doen en we zien wel wat het geeft. Afgelopen week zei hij nog dat hij piloot in het leger wou worden als zijn danscarrière niet zou lukken, het kan dus nog alle richtingen uit.”