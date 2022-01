226 handtekeningen tegen afsluiten Thornerweg: “Voorbode verdere ontgrinding natuurgebied Vijverbroek”

Volgens burgemeester Brouns hebben eventuele plannen om de Thornerweg af te sluiten en het dossier van de grondwinning niks met elkaar te maken. “Ik betreur dat de actievoerders hier een link tussen blijven leggen. Laat me de context even schetsen: in het landinrichtingsproject Kessenich is de toekomst van de belangrijke verbindingsweg tussen Kessenich en Thorn aan bod gekomen. Daar is de vraag gesteld over een veilige voetgangersoversteekplaats tussen het centrum van Kessenich en het natuurgebied Vijverbroek. Ook over de grens werd die vraag geteld, parallel aan een vraag in het kader van een mobiliteitsstudie om de Thornerweg af te sluiten. In die context is er in beide gemeenten een bevraging geweest bij de burgers. Vandaag ontvang ik het signaal van 226 mensen uit Kessenich dat dat weg moet openblijven, en dat neem ik ter harte."

"Om tenslotte nog in te gaan op grindwinning: als er geen consensus is tussen landbouw, natuur en gemeenschap kan daar in onze gemeente geen sprake van zijn. Een eventuele grondwinning is dus helemaal niet aan de orde”, aldus nog de burgemeester.