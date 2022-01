25 UFO-meldingen in West-Vlaanderen vorig jaar

Het Belgische UFO-meldpunt kreeg het voorbije jaar opvallend minder meldingen binnen, zo'n 184 in totaal. 25 daarvan kwamen uit West-Vlaanderen. Frederick Delaere uit Meulebeke is al sinds 1997 bezig met UFO’s. Voor het meldpunt onderzoekt hij de meldingen die binnenkomen over vreemde voorwerpen in de lucht. In geen van de gevallen ging het over een buitenaardse UFO. "Vaak is er snel een logische verklaring te vinden", klinkt het.