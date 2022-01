ANPR-cameraschilden maken Glabbeek veiliger tegen inbraken: “Geen enkele inbraak in 2021”

Nog volgens de burgemeester is Glabbeek met deze cameraschilden alweer de eerste landelijke gemeente in Vlaanderen die zo fors in veiligheid investeert, mét effect. “In 2021 was er in Glabbeek geen enkele inbraak in een woning. In 2020 waren er in onze gemeente 3 inbraken, in 2019 en 2018 waren er 9 inbraken, in 2017 waren er in totaal 12 inbraken, in 2016 waren er 19 inbraken en in 2015 waren er nog maar liefst 44 inbraken. Door de inbrakengolf in 2015 maakten we de voorbije jaren werk van een gemeentelijk actieplan tegen inbraken en merken we vandaag dat het aantal inbraken in onze gemeente fors daalden ten opzichte van de vorige jaren”, aldus Reekmans.

Naast de cameraschilden zijn er in Glabbeek ook meer politiecontroles, een premie voor inbraakpreventie en afwezigheidstoezicht door de politie tijdens de vakantie.