Antwerpenaren zien ze het vaakst vliegen: provincie telt opnieuw meeste ufomeldingen

Het meldpunt kreeg in vergelijking met 2020 opvallend minder meldingen binnen. Het gaat om een daling van 59 procent. De Laere ziet twee mogelijke verklaringen: "Ten eerste was 2020 een heel goed ufojaar. Toen hadden we 451 meldingen. Dat is een uitzonderlijk hoog aantal. Het is normaal dat de cijfers een beetje terugvallen. Ten tweede hebben we een ufodatabank opgericht. In die databank vinden mensen heel vaak al een logische verklaring. Enkel wanneer ze geen verklaring vinden, kunnen ze hun waarneming melden.