Antwerpse winkeliers hoopvoller over koopjes door Nederlandse toeristen

Maar in de stad Antwerpen zijn ze een stuk positiever door de toevloed van Nederlandse klanten. "Wij hadden niet veel verwacht dit jaar", zegt Nico Volckeryck van het neutraal syndicaat van zelfstandigen. "Dat is dan enorm goedgekomen door de invasie van Nederlanders. Daardoor hebben we toch 30 tot 40 procent meer omzet gedraaid, dan dat we verwachtten. Dat wil nog niet zeggen dat het beter was dan voor corona."

Ook deze week worden de Nederlanders nog verwacht. "Ze hebben graag kortingen en koopjes, dus ze zullen wel terugkomen. Dan zou het wel eens kunnen dat we toch aan een status quo geraken."