Apple als eerste bedrijf meer dan 3.000 miljard dollar waard

Apple heeft als eerste bedrijf ooit een beurswaarde van 3.000 miljard dollar (2.660 miljard euro) bereikt.

In 2018 ging het Amerikaanse technologiebedrijf al als eerste over de drempel van 1.000 miljard dollar beurswaarde. In augustus 2020 bereikte de iPhone-fabrikant de grens van 2.000 miljard dollar.