BEKIJK - Feestvierders laten ongeziene vuurwerkbom ontploffen tijdens oudejaarsnacht in Machelen

Het incident in Machelen lijkt op wat gebeurde in het Antwerpse Essen. Ook daar heeft een groep jongeren op oudjaarsnacht op twee kruispunten vuurwerkbommen aangestoken. De politie heeft er al enkele verdachten kunnen identificeren. Wat de daders uit Machelen riskeren is niet duidelijk: “Wat de daders riskeren hangt natuurlijk af van hoe het parket de feiten kwalificeert. Maar dit is natuurlijk niet meer te vergelijken met een knalbom of met vuurwerk, dit is bijna een vorm van brandstichting”, zegt korpschef Erik Bassleer.