Bestuurster (61) overlijdt na ongeval met takelwagen in Houthalen-Helchteren

Vanmorgen rond 10.40 uur is een 61-jarige vrouw uit Houthalen-Helchteren op de Europarklaan, ter hoogte van de Kazernelaan, om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. De bestuurster botste er frontaal met een takelwagen. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Het parket van Limburg heeft een verkeersdeskundige aangesteld. De weg is tijdelijk afgesloten.