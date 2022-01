Bewakingsfirma ingezet bij ingestort gebouw in Turnhout: "Mensen waren in puin aan het zoeken naar spullen"

De moeder van Stijn en Kevin verblijft voorlopig bij hun zus en schoonbroer. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer naar haar appartement kan. "Ze is nog wat in shock, maar ze is verder in orde. Ze wil wel weten wanneer ze aan haar spullen kan. We hopen dus dat we haar kunnen geruststellen, dat alles bewaakt wordt. Want wie binnen wil, kan binnen."

Tijd om iets mee te nemen na de ontploffing was er niet. "Ze was net aan het opstaan, toen ze de knal hoorde. Ze is dan naar buiten gaan kijken in haar kamerjas en zag vanalles naar beneden vallen. Daarna mocht ze niet meer naar binnen."