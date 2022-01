Twee zwaargewonden bij busongeval in Koekelberg

De bus zou in de buurt van de bushalte Simonis rond 13 uur een manoeuvre gemaakt hebben en zo twee voetgangers geraakt hebben op het trottoir. Eén van hen zou gewond zijn aan de onderkant van het lichaam en er erg aan toe zijn. Ook de andere persoon is zwaargewond, maar niet in levensgevaar. Ze zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de buschaufeur is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was in shock en krijgt nu medische zorgen en psychologische begeleiding. Het is niet duidelijk hoe het komt dat de buschauffeur uitgeweken is. Op de bus waren er geen passagiers aanwezig.