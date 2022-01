Nabestaanden David Bowie verkopen zijn volledige muziekcatalogus voor stevig prijskaartje

Specifiek zijn alle liedjes op de 26 studioalbums van Bowie nu bezit van Warner, net als de twee albums van zijn project Tin Machine, een reeks singles én de nummers die op het postume album "Toy" staan, dat vrijdag in een speciale editie uitkomt, aan de vooravond van Bowies verjaardag.

De Brit overleed in 2016 aan de gevolgen van kanker. Tijdens zijn leven waakte hij bijzonder sterk op wat er met zijn muziek gebeurde. Bowie zou op 8 januari 75 jaar geworden zijn. De nummers op "Toy" dateren uit de jaren 60 en 70, werden in 2000 opgenomen, en lekten ruim 10 jaar later op het internet, maar komen dus nu pas officieel uit.



Warner is naast Sony en Universal een van de drie grote spelers in muziekland, een zogenoemde "major". Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt hoeveel geld er betaald is voor de catalogus van Bowie. Volgens het Amerikaanse vakblad Variety is aan hen bevestigd dat het om 250 miljoen dollar zou gaan. Warner zegt in een korte mededeling "immens trots" te zijn dat de familie van Bowie zijn rechten aan hen heeft verkocht.

"Dit zijn niet alleen uitzonderlijke liedjes, maar mijlpalen die de koers van de moderne muziek voor altijd hebben veranderd", laat het hoofd van Warner Chappell Music in een verklaring weten.