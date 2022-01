Politie in Limburg betrapt bestuurders onder invloed tijdens jaarwisseling

In Hasselt heeft de politie tijdens controles 12 autobestuurders betrapt die te veel gedronken hadden, twee waren onder invloed van drugs. Eén bestuurder had 2,5 promille in zijn bloed.

Ook de politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst deed controles. Daar werden vier bestuurders betrapt die onder invloed van drugs reden. Zij moesten hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. De politie trok ook nog het rijbewijs in van een jongeman van 24 die 160 kilometer per uur reed op de Alden Biesensingel in Bilzen. De toegelaten snelheid is daar 90 kilometer per uur.

Ook in Sint-Truiden werden controles uitgevoerd: één bestuurder had teveel op, een tweede was onder invloed van drugs.