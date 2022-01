Coronablog - Donderdag net geen 16.000 nieuwe coronabesmettingen geteld, Nederland beslist over opening scholen

Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) wil de Vlaamse schuld tegen 2035 opnieuw verlagen naar 65 procent. Die schuld is door de coronacrisis gestegen naar bijna 100 procent van de ontvangsten.



Vande Reyde stelt nu voor om via decreet een uitgavennorm vast te leggen, waardoor regeringen verplicht zijn begrotingsoverschotten te boeken in de periode 2028-2035. Hij stelt ook voor een deel van de Vlaamse beleggingen van de hand doen. Daardoor kan volgens zijn berekeningen de Vlaamse schuld terug zakken naar een gezond niveau van 65 procent tegen 2035.

Vande Reyde is niet de enige die zich zorgen maakt over de evolutie van de Vlaamse schuld. In november 2021 trok ook het Rekenhof aan de alarmbel. Volgens Vande Reyde zal de totale schuld in 2022 oplopen tot 50 miljard euro. Uitgedrukt tegenover de ontvangsten is dat een schuldgraad van 76 procent. Ter vergelijking: vlak voor de coronacrisis bedroeg de schuldgraad 43,6 procent.