Tien maanden cel voor dief die kluis overleden man (83) leegrooft in Gent

De Bulgaarse poetsvrouw was al een aantal jaar aan de slag bij de 83-jarige man. Zo ontstond er al snel een vriendschapsrelatie tussen beiden, waarbij de bejaarde man haar geregeld cash geld gaf. Zo kreeg ze in de loop van de jaren al 55.000 euro in totaal. In februari 2018 trof de vrouw de bejaarde bewoner levenloos thuis aan. Het slachtoffer was al enkele dagen overleden. Volgens het parket verwittigde ze toen niet de hulpdiensten, maar wel haar vriend. Die kwam de kluis van de man leeghalen.