Drones moeten broedende vogels in West-Vlaamse velden, akkers en natuurgebieden beschermen

Natuurorganisaties doen steeds vaker een beroep op dronebeelden om vogels op te sporen. Wannes Dermout lanceerde het initiatief vorig jaar. Met een warmtecamera probeert hij vogels die zich in lange vegetatie nestelen te redden. Want die nesten worden te vaak weggemaaid. Eén van zijn projecten was in provinciedomein De Gavers in Harelbeke.