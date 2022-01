"Emily in Paris" jaagt Oekraïense minister van Cultuur de kast op met stereotypering: "Kijken jullie zo naar ons?"

De serie kreeg eerder ook al kritiek omdat Britten en Fransen er stereotyp in worden voorgesteld. Fransen worden als onbeschofte mensen neergezet die baretten dragen en hun partners bedriegen. Het Britse personage Alfie kijkt dan weer voetbal en brengt tijd door in pubs.



"Emily in Paris"-maker Darren Star, die eerder al het populaire "Melrose Place" en "Sex and the city" op zijn palmares kon schrijven, ligt er niet van wakker. Hij baseerde zich op zijn eigen ervaringen in Parijs. Hij heeft er bijvoorbeeld geen spijt van Parijs niet door een roze bril te laten bewonderen. "Ik wil het publiek aanmoedigen om verliefd te worden op Parijs zoals ik deed", zei hij na het eerste seizoen in The New York Times.