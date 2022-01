"Factcheckers" test kamers van grote ketens op netheid: "Geen enkel hotel voldoet aan wat je zou mogen verwachten"

In twee hotels vonden Van Marsenille en Vanderveken nog een gebruikt bekertje terug. In een van de hotels waren zelfs de handdoeken van de vorige gast niet vervangen, maar gewoon netjes weer opgevouwen en in de badkamer gelegd alsof het verse handdoeken waren.

Slechts één hotel had de lakens effectief volledig vervangen. In vijf van de zes hotels waren van minstens een bed de lakens gewoon gladgestreken. Oja, en het klokhuis lag nog steeds op de plaats waar Van Marsenille het had achtergelaten.

Dit bekertje was niet vervangen of afgewassen, maar gewoon terug geplaatst: