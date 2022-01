Grote drugsvangst in Niger: smokkelroute van Zuid-Amerika via Afrika naar Europa wordt steeds belangrijker

Volgens Interpol stijgt de vraag naar drugs in Europa en is de drugssmokkel van Latijns-Amerika naar de Verenigde Staten moeilijker geworden. Er zijn ook meer controles van schepen die rechtstreeks van Zuid-Amerika naar Europa varen. West-Afrika is voor de Latijns-Amerikaanse drugskartels dus een noodzakelijke tussenstop geworden.

Uit vangsten van de voorbije maanden en jaren blijkt dat de drugs binnenkomen via de Golf van Guinee. Daarna volgen ze verder de weg van de minste weerstand: daar waar de staat corrupt en zwak is of quasi afwezig. In Mali bijvoorbeeld werden in de eerste helft van 2021 20 ton aan verdovende middelen onderschept, tegenover 15 ton in 2020. Een stijging dus sinds de militaire staatsgreep in de zomer van 2020. Ook Niger is een doorvoerland.