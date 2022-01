Halle geeft negatief advies voor bouw windturbine door Barry Callebaut: “Te hoog en duidelijke visie nodig”

De schepen van Duurzaamheid, Ruimte en Wonen pleit intussen voor een toekomstvisie rond windenergie. “We zijn al een tijdje bezig rond windenergie. Zo hebben we intussen “windkansgebieden” uitgewerkt, dat zijn plaatsen waar windturbines mogelijk zijn. En dit dossier is eigenlijk een mooi voorbeeld om te gaan nadenken hoe we in de toekomst in onze stad met die windturbines aan de slag gaan. We gaan daar zeker werk van maken”, aldus Ceunen.