Hevige rukwinden veroorzaken ernstige schade in Ophoven bij Kinrooi 

Burgemeester van Kinrooi Jo Brouns (CD&V) ging zondagavond zelf ter plaatse. "De schade is waarneembaar over een lange strook in de zuidwestelijke richting komende van Neeroeteren bij Maaseik." De hevige rukwinden zorgden ervoor dat in Ophoven bij het bedrijf Coolen Doe Het Zelf meerdere showmodellen van tuinhuizen gingen waaien. Niet één tuinhuis bleef gespaard.