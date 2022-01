Rechtbank maakt in zaak-Prins Andrew schikking uit 2009 tussen Virginia Giuffre en Jeffrey Epstein openbaar

Een rechtbank in New York heeft op vraag van de verdediging van Prins Andrew een document openbaar gemaakt waarin Virginia Giuffre een regeling treft met Jeffrey Epstein. In ruil voor 500.000 dollar zag ze in 2009 af van elke verdere aanklacht tegenover Epstein en "andere mogelijke beschuldigden". De rechtbank moet morgen beslissen of daarmee de rechtszaak die Giuffre tegen prins Andrew heeft aangespannen ongeldig moet worden verklaard .