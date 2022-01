Autoverkoop op laagste peil in 25 jaar, BMW is voor het eerst het populairste merk

Het populairste merk in ons land in 2021 is BMW, voor Renault en Volkswagen. Voor het Duitse premium-merk is het de allereerste keer dat het op de eerste plaats staat in een land. Volgens BMW zelf is het succes te danken aan de elektrificatie van zijn modellen. Met de i3, iX, i4 en iX3 telt BMW vier volledig elektrische modellen. De meeste andere modellen zijn ook verkrijgbaar als plug-in hybride. "40 procent van de BMW's die nu verkocht worden, heeft een elektrische motor", zegt woordvoerder Jeroen Lissens van BMW België. "In de helft van de gevallen gaat het om een volledig elektrische auto, in de andere helft om een hybride wagen."